Alcaraz busca en Doha ser campeón, como tras sus últimos Roland Garros y US Open

Será el quinto duelo entre el murciano, de 22 años y número 1 de mundo, y el de Gassin, de 30 y que ocupa precisamente el puesto 30 en el ranking internacional. Ese cara a cara arroja un 4-0 a favor de Alcaraz, quien afrontará el campeonato en tierras árabes como primer cabeza de serie.

Dos de esos choques se produjeron la pasada temporada en los octavos de final del Abierto de Estados Unidos (7-6 (3), 6-3 y 6-4) y en los cuartos de final del ATP 500 de Queen's (7-5 y 6-4). Ambos campeonatos acabó ganándolos el español. Los otros dos duelos se remontan a esas mismas citas en 2023 (4-6, 7-5 y 7-6 (3) en la primera ronda de Queen's, donde también fue campeón Carlos) y en 2021 (7-6 (6), 4-6, 6-1 y 6-4 en la segunda ronda del US Open).

La que será su segunda participación en Doha -en 2025 cayó en los cuartos de final ante el checo Jiri Lehecka por 3-6, 6-3 y 4-6- la encara el pupilo de Samuel López con la intención de sumar el que sería su vigésimo sexto trofeo como profesional y el segundo de un año que arrancó de la mejor manera al conquistar el Abierto de Australia, su séptimo major y el primero en Melbourne, remontándole al serbio Novak Djokovic en la final (2-6, 6-2, 6-3 y 7-5).

Alcaraz persigue lo que hizo hace unos meses tras ser campeón en Roland Garros y en Estados Unidos. Entonces mantuvo la inercia vencedora en Queen's y en otro ATP 500 como el de Tokio.

Lo hecho por Carlos Alcaraz en la vuelta a las pistas tras sus siete títulos de Grand Slam:

Copa Davis España-Corea del Sur en Valencia, triunfo por 6-4 y 7-6 (1) ante Soon Woo Kwon.

Masters 1.000 de Canadá, victoria por 6-3 y 7-6 (3) contra el estadounidense Ben Shelton.

ATP 500 de Queen's, triunfo por 6-1 y 7-5 frente al argentino Francisco Cerundolo.

Juegos Olímpicos de París, victoria por 6-3 y 6-1 contra el libanés Hady Habib.

ATP 500 de Queen's, triunfo por 6-4 y 7-6 (4) sobre el australiano Adam Walton. En la final se impuso al checo Jiri Lehecka por 7-5, 6-7 (5) y 6-2.

ATP 500 de Tokio, victoria por 6-4 y 6-2 ante el argentino Sebastián Báez. En la final venció al estadounidense Taylor Friz por un doble 6-4. Antes de ese torneo en la capital japonesa participó con el equipo de Europa contra el del resto del Mundo en la Copa Laver, en la que sí que perdió su primer partido contra Fritz por 3-6 y 2-6.