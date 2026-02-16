Alcaraz y Sinner, invariables al frente y De Miñaur sube al sexto puesto

La ventaja de Alcaraz, que tiene 13.150 puntos, sobre Sinner es de 2.850, mientras que el serbio Novak Djokovic, que cierra el podio, está ya a 7.870, y precede al alemán Alexander Zverev y al italiano Lorenzo Musetti.

Los 415 puntos que ha conseguido De Miñaur le permiten escalar dos plazas y superar al canadiense Felix Auger-Aliassime y al estadounidense Taylor Fritz, que perdió la final de Dallas ante su compañero Ben Shelton, noveno en la lista.

El argentino Fran Cerúndolo continúa decimonoveno pese a ganar el torneo de Buenos Aires, y sus compatriotas Sebastián Báez sube al puesto 32, Camilo Ugo Carabelli al 46, Tomás Martín Etcheverry al 51 y Juan Manuel Cerúndolo al 78, mientras que Francisco Comesaña y Thiago Agustín Tirante siguen en el 63 y el 92, respectivamente, y Mariano Navone retrocede al 74.

Por su parte, el brasileño Joao Fonseca baja cinco plazas y es el 38 y el chileno Alejandro Tabilo asciende tres, al 68.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy