Munar anuncia que no volverá a jugar hasta la temporada de tierra por lesión

Munar, de 28 años y situado en el puesto 37 de la clasificación ATP, tuvo que renunciar al torneo de Doha. "Algunas cosas son más difíciles de digerir que otras, pero hay que aprender a lidiar con ello. Ni los buenos momentos ni los malos momentos son eternos. Ni siquiera tan buenos o tan malos, a veces", apuntó en Instagram.

"Después de unas pruebas tengo que confirmar que estaré fuera de las pistas por un tiempo debido a una lesión en el brazo derecho. Trabajaremos todo lo posible para estar en la gira de tierra. Mil gracias a todos los que siempre me apoyáis y en especial, equipo y familia. La recuperación ya ha empezado y sin duda, la superaremos", añadió.

Munar, puntal el pasado curso del equipo español de Copa Davis que llegó a la final que perdió con Italia, inició 2026 como integrante del equipo de España en la Copa United antes de disputar el torneo de Adelaida, donde llegó a cuartos de final.

En el Abierto de Australia fue eliminado en segunda ronda por el noruego Casper Ruud y la semana pasada jugó en Róterdam, donde se quedó a un paso de las semifinales tras perder, en el desempate del tercer set, con el kazajo Alexander Bublik.

Además de su ausencia en Doha, Munar se perderá los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami, y su objetivo es llegar a tiempo a la temporada de tierra, con el Maters 1.000 de Montecarlo y el torneo de Barcelona.