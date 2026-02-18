Alcaraz: "Llegué a pensar en un tercer set"

Después de ganar el primer parcial por 6-2, el francés, sesenta del mundo, llegó a tener una ventaja de 5-2. Pero Alcaraz logró un parcial de 5-0 y logró el triunfo y se situó en cuartos de final.

“Tenía que estar preparado para todo. Hubo momentos en los que pensé en un tercer set, no voy a mentir, pero obviamente era sólo una pequeña parte de mi mente la que pensaba en eso. El resto era trabajar para encontrar soluciones, para encontrar el camino correcto de nuevo”, dijo Alcaraz.

Sin embargo, el murciano de 22 años tuvo una estupenda reacción y evitó que el partido se alargara. "Estoy feliz de haber recuperado el ritmo y el buen tenis. Era cuestión de luchar. Sé de tenis. Se trata solo de un punto, y a veces es muy difícil cerrar el set o el partido", dijo.

"Simplemente tenía que aguantar y estoy contento de haberle dado la vuelta a la situación y haber ganado en dos sets", indicó Alcaraz que en cuartos jugará con el ruso Karen Khachanov, campeón en 2024.

El murciano elevó a nueve sus partidos ganados en 2026 y por segundo año seguido se situó entre los ocho mejores de la competición. El pasado año fue eliminado por el checo Jiri Lehecka.

En esta ocasión jugará Alcaraz, que acumula una racha de veintisiete victorias seguidas en pista dura al aire libre, desde que ganó en Masters 1000 de Cincinnati en agosto pasado, con Khachanov que necesitó tres sets para eliminar al húngaro Marton Fucsovics por 6-2, 4-6 y 6-4.