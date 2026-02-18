Tenis
18 de febrero de 2026 - 13:00

Los tres tenistas americanos suspendidos por boldenona, absueltos por la ITIA

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2449

Redacción Deportes, 18 feb (EFE).- El peruano Conner Huertas, el brasileño Mateo Barreiros y el colombiano Andrés Urrea podrán volver a competir después de que la investigación de la ITIA (Agencia Internacional para la Integridad del Tenis, según sus siglas en inglés) comprobara que sus positivos por boldenona se debieron a carne contaminada.

Por EFE

Los tres dieron positivo en esta sustancia dopante en el mismo torneo, el Challenger de Bogotá, disputado el pasado mes de mayo. La ITIA les impuso la sanción en julio y llevaban sin competir a nivel profesional desde entonces.

Ahora, la agencia reconoció en un comunicado que "ofrecieron evidencias satisfactorias de que las muestras positivas por la sustancia prohibida boldenona eran resultado de consumir carne contaminada". Se detalla, además, que la sustancia se había encontrado en niveles bajos en sus muestras.

Después de la investigación, la revisión de la procedencia de la carne consumida y la consulta a laboratorios de la Agencia Mundial Antidopaje, la ITIA determinó que, teniendo además en cuenta que los tres positivos eran del mismo evento, Huertas, Barreiros y Urrea no tenían culpa ni cometieron negligencia en su violación de las normas antidopaje.