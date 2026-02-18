Los tres tenistas americanos suspendidos por boldenona, absueltos por la ITIA

Redacción Deportes, 18 feb (EFE).- El peruano Conner Huertas, el brasileño Mateo Barreiros y el colombiano Andrés Urrea podrán volver a competir después de que la investigación de la ITIA (Agencia Internacional para la Integridad del Tenis, según sus siglas en inglés) comprobara que sus positivos por boldenona se debieron a carne contaminada.