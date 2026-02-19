Alcaraz, número uno hasta Montecarlo: "No pude aprovechar las ocasiones en el primer set"

El murciano de 22 años ya ha mejorado el papel que realizó el pasado año cuando se estancó en los cuartos de final superado por el checo Jiri Lehecka. Ahora, al ganar al ruso y situarse entre los cuatro mejores del torneo, sumará, como poco, 100 puntos más en la clasificación ATP. Y se garantiza estar en lo alto del ránking, como mínimo, 66 semanas, las mismas que Jannik Sinner ha estado en esa situación.

Y eso que el italiano, que por primera vez juega en Doha, sumará en cada torneo que dispute hasta el Masters 1000 de Roma porque el pasado curso no pudo jugar suspendido por dopaje durante ese período. En cualquier caso, aunque el transalpino acumule el máximo de puntos hasta entonces, no podrá dar alcance al español hasta el inicio de la temporada de tierra como mínimo.

Alcaraz sufrió y fue más exigido contra Khachanov, al que logró ganar por sexta vez en otros tantos partidos. "Fue un partido muy igualado y disputado", dijo Alcaraz tras mejorar su marca a 6-0 en su cara a cara con el ruso. "En el primer set tuve algunos puntos de quiebre y no pude aprovecharlos. Un punto de set y no pude aprovecharlo, así que fue realmente difícil".

El número uno del mundo mantuvo su buen nivel y acabó con la resistencia del ruso en un partido que duró dos horas y media. "Creo que Karen estaba jugando muy bien, pero sabía que había tenido mis oportunidades. Simplemente no las aproveché en el primer set".

"Era el momento de seguir adelante y seguir luchando. Esperar mis oportunidades e intentar aprovecharlas en el segundo set. Estoy muy orgulloso de cómo luché", dijo Alcaraz que suma diez victorias, sin derrotas, en lo que va de 2026 y ha ganado consecutivamente los doce partidos de cuartos de final del circuito, precisamente desde que perdió con Lehecka en este torneo el pasado año.

Alcaraz se enfrentará a Rublev, vigente campeón, que previamente eliminó al griego Stefanos Tsitsipas. Será el séptimo duelo entre ambos aunque el primero, el disputado en Emiratos Árabes en el 2022 fue una exhibición que terminó con victoria del moscovita.

Después, en los cinco partidos oficiales, el español ha ganado cuatro. Excepto el del 2024 en el Masters 1000 de Madrid, con Alcaraz mermado físicamente, el jugador de El Palmar siempre ha ganado. Los más recientes, el pasado año, en Wimbledon y en el Masters 1000 de Cincinnati que se unen a los dos en las Finales ATP, en el 2023 y 2024.