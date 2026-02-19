Ruud, Cobolli y Korda pasan a cuartos de final en Delray Beach

Ruud, 13 del ránking ATP, se impuso tras un duro partido frente al estadounidense Marco Giron (n.64) por 4-6, 7-6(6) y 6-4 que se alargó más de 2 horas y 22 minutos.

Cobolli (n.20) se deshizo del francés Terence Atmane (n.66) por 7-5 y 6-4, mientras que Korda (n.50) superó a su compatriota Alex Michelsen (n.41) por 6-3 y 7-6(6).

Ruud se medirá a Korda en cuartos de final, mientras que Cobolli se enfrentará al hongkonés Coleman Wong (n.137), que tumbó al estadounidense Brandon Nakashima (n.29) por 6-4 y 7-6(4).

Este jueves se disputarán el resto de cruces de octavos de final, entre los que destaca el que enfrentará al español Rafa Jódar (n.118) con el estadounidense Taylor Fritz, 8 del mundo y primer cabeza de serie en Delray Beach.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el cuadro de dobles, el uruguayo Ariel Behar y el australiano Matthew Romios superaron por 6-2, 4-3 y 13-11 a la pareja kazaja formada por Andrey Golubev y Aleksandr Nedovyesov clasificando a cuartos de final.