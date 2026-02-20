"Ya me podrías dejar ganar una vez" le dijo Khachanov a Alcaraz al término del partido

El murciano se había impuesto al moscovita por sexta vez en seis confrontaciones. Ese 6-0 en un cara a cara favorable a Alcaraz, de 22 años, contra Khachanov está al nivel del que mantiene con el australiano Alex de Miñaur y el griego Stefanos Tsitsipas. Son los rivales a los que en más ocasiones ganó el de El Palmar sin perder ningún partido.

En el top 10 de sus 'goleadas tenísticas' también figuran sendos 5-0 sobre el francés Arthur Rinderknech, a quien también se impuso en el torneo que afronta esta semana en Catar (6-4 y 7-6 (5) en primera ronda), el neerlandés Tallon Griekspoor y el serbio Dusan Lajovic.

Un 4-0 acredita el palmareño ante el argentino Francisco Cerundolo, el polaco Hubert Hurkacz, el británico Daniel Evans y el barcelonés Albert Ramos.

Entre todos esos partidos contra adversarios que se le dan especialmente bien el bagaje global es un inapelable 49-0 en duelos desiguales.

No obstante, los jugadores contra los que más partidos jugó Alcaraz son tres que le ponen las cosas mucho más difíciles como el italiano Jannik Sinner, el alemán Alexander Zverev y el serbio Novak Djokovic.

A Sinner le domina por 10 triunfos a 6 y a Zverev por 7-6 mientras que con Djokovic el cara a cara arroja un 5-5.