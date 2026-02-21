Tenis
21 de febrero de 2026 - 16:10

Alcaraz gana en la final a Fils y logra su segundo título de 2026

Redacción Deportes, 21 feb (EFE).- El español Carlos Alcaraz, número 1 mundial, ganó este sábado por 6-2 y 6-1 al francés Arthur Fils en la final del torneo ATP 500 de Doha, suma su título número 26 y el segundo de este año.

Por EFE