Jessica Pegula suma en Dubai su décima victoria, cuarta en un WTA 1000

Pegula no dio opciones a una rival que llegó mermada físicamente a la final tras disputar más de tres horas de juego ante la estadounidense Coco Gauff en las semifinales.

El WTA 1000 de Dubái se une a los ya conseguidos en Guadalajara 2022, Canadá 2023 y 2024 y supone el décimo título en su carrera a los 31 años.

Svitolina dominó desde el inicio la manga inicial, que resolvió con un cómodo 6-2 en treinta y cuatro minutos. El segundo set fue muy similar. La estadounidense impuso un tenis muy agresivo hasta el final y se hizo con la victoria con solvencia.

Jessica Pegula eliminó previamente a Clara Tauson (15) en cuartos y Amanda Anisimova (6) en semifinales. Su siguiente objetivo será la gira estadounidense de pista dura.

