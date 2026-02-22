Alcaraz, con un 76,4 % de finales ganadas, supera el 72,7 de Sinner y el 69,6 de Djokovic

A su porcentaje de éxitos en las finales solo se acerca el número 2, el italiano Jannik Sinner, que a sus 24 años lleva otros tantos títulos en 33 finales, un 72,7 %.

De los tenistas más ganadores de la historia, ninguno alcanzó ese datos de Alcaraz: ni el mallorquín Rafa Nadal, con 92 en 131, se retiró con el 70,2 %; ni Djokovic, con 101 en 145, aún aguanta con el 69,6 %; ni el estadounidense Jimmy Connors, el jugador con más entorchados como profesional, 109 en 164 finales (66,4 %); ni el suizo Roger Federer, con 103 en 157 (65,6 %), ni el checo nacionalizado estadounidense Ivan Lendl, con 94 en 146 (64,3 %).

Solo supera a Alcaraz Thomas Muster, quien ganó 44 en 55 (80 %), aunque el austriaco logró la mayoría de sus títulos en torneos de menor trascendencia, salvo un Grand Slam, el de Roland Garros en 1995 en su única final en un "major".