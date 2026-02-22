Alejandro Tabilo y Martín Etcheverry jugarán la final del Abierto de Río 2026

Las semifinales del torneo, el único de tenis ATP 500 de Sudamérica, se disputaron este mismo domingo en las pistas de arcilla del Jockey Club Brasileiro, después de que la incesante lluvia del sábado obligara a posponerlas.

Tabilo venció sin dificultades a Ignacio Buse, quien ha cuajado una excelente actuación en la capital fluminense luego de eliminar a la joven promesa brasileña Jõao Fonseca, considerado el máximo favorito para levantar el trofeo, y al italiano Matteo Berrettini.

El tenista nacionalizado chileno, número 68 en la clasificación ATP, ganó en dos mangas, con un doble 6-3, apoyado en la consistencia de su saque.

Durante el partido, Buse llegó a pedir atención médica tras sentirse mal debido al calor que azotó Río de Janeiro este domingo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tabilo vuelve así a una final de un torneo ATP cinco meses después. En septiembre, ya se consagró campeón en Chengdú (China).

Por su parte, Etcheverry sufrió mucho más para acceder a la final en un partido muy equilibrado frente a un agresivo Kopriva que también se vio interrumpido hasta dos veces.

Empezó el sábado, pero se suspendió por la lluvia; y se reanudó el domingo, cuando volvió a pararse, aunque esta vez por el calor extremo.

El encuentro se detuvo en el momento en que el cañonero de La Plata había conseguido igualar el 4-6 en contra del primer set, tras llevarse con claridad el tie-break del segundo, por 7-6 (2).

Luego, las altas temperaturas devolvieron a ambos tenistas al vestuario por cerca de una hora.

En el definitivo tercer set, los dos tenistas protagonizaron largos peloteos y consiguieron mantener sus servicios hasta llegar de nuevo al tie-break.

Fue entonces cuando el argentino, número 51 del mundo, tiró de experiencia y se impuso por 7-6 (4) con dos últimos puntos de saque magistrales.