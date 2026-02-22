Tenis
22 de febrero de 2026 - 14:09

Korda y Paul se citan en la final de Delray Beach

Sebastian Korda definirá el título de Delray Beach contra su compatriota Tommy Paul.
Sebastian Korda y Tommy Paul se clasificaron este sábado para la final del torneo ATP 250 de Delray Beach, tras ganar respectivamente a Flavio Cobolli y a Learner Tien. El duelo consagratorio será este domingo, a las 18:00 de Paraguay.

Por ABC Color

Sebastian Korda, #50 del ránking mundial, doblegó a Flavio Cobolli (#20) por 7-6 (1) y 6-1 en una hora y 17 minutos para alcanzar la décima final de su carrera en el circuito ATP.

El estadounidense, que no juega un partido por el título desde enero de 2024, tiene un balance de dos victorias y siete derrotas en las finales.

Su rival será Tommy Paul (#24), que remontó a Learner Tien (#23) y le eliminó con un 4-6, 6-4 y 6-3 en dos horas y 17 minutos.

Fue una liberación para Paul, que había perdido sus últimas cinco semifinales. Será la octava final de su carrera, en un torneo en el que ya fue finalista en 2024. EFE