Korda y Paul se citan en la final de Delray Beach

Korda, número 50 del ránking mundial, doblegó a Cobolli (n.20) 7-6(1) y 6-1 en una hora y 17 minutos para alcanzar la décima final de su carrera en el circuito ATP.

El estadounidense, que no juega un partido por el título desde enero de 2024, tiene un balance de dos victorias y siete derrotas en las finales.

Su rival será Paul (n.24), que remontó a Tien (n.23) y le eliminó con un 4-6, 6-4 y 6-3 en dos horas y 17 minutos.

Fue una liberación para Paul, que había perdido sus últimas cinco semifinales. Será la octava final de su carrera en un torneo en el que ya fue finalista en 2024.

