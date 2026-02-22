Sebastian Korda derrota a Tommy Paul y conquista Delray Beach

Korda, número 50 del mundo, resolvió en apenas 1 hora y 22 minutos su duelo con Paul, situado en el puesto 24 del ránking. El estadounidense completó un torneo casi perfecto en el que cedió un solo set, contra el noruego Casper Ruud (13 del mundo).

Además de Paul y Ruud, en su camino hacia el título Korda también se deshizo del italiano Flavio Cobolli (n.20) y del estadounidense Alex Michelsen (n.41), todos con mejor ránking ATP.

Con 25 años, el de Delray Beach es el tercer título de la carrera profesional de Korda después del 500 de Washington (2024) y el 250 de Parma (2021).

En el cuadro de dobles, el título se lo llevaron el estadounidense Austin Krajicek y el croata Nikola Mektic. Krajicek y Mektic se impusieron a los estadounidenses Benjamin Kittay y Ryan Seggerman por 6(3)-7, 6-3 y 11-9.

