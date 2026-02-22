Zverev debutará contra el irreverente Moutet en esperado duelo en Acapulco

Zverev, campeón en 2021, partirá como primer favorito y su debut será exigente, ya que Moutet es un incómodo e irreverente jugador zurdo de 26 años, que si bien perdió dos veces con 'Sascha' el año pasado, en una le ganó un set y en la otra cayó en 'tie break'.

Dotado de una bolsa de premios de 2.469.450 dólares, el Abierto de Acapulco transcurrirá en cancha dura con cinco jugadores entre los 20 mejores del mundo: Zverev (4), el australiano Alex De Minaur (6), el noruego Casper Ruud (13), el español Alejandro Davidovic Fokina (15) y el italiano Flavio Cobolli (20).

A última ahora se bajó del torneo el estadounidense Ben Shelton, noveno del ránking, quien se tomará la semana para aliviar molestias físicas antes de tomar parte en los Máster 1.000 de Indian Wells y Miami.

Davidovich Fokina fue sobreviviente el año pasado de una infección estomacal que sufrieron varios de los favoritos en Acapulco, lo cual los llevó a abandonar. Alcanzó la final, que perdió con el checo Thomas Machac y ahora regresa con altas expectativas.

El español debutará contra el alemán Daniel Altmaier, raqueta 54 de la ATP, a quien nunca ha enfrentado.

Una de las figuras a seguir será De Minaur, monarca en Acapulco en 2023 y 2024; llega en el sexto lugar de la lista mundial, su mejor colocación como profesional, días después de haber ganado el ATP 500 de Rotterdam.

De Minaur debutará contra un rival llegado del torneo de clasificación y de seguir adelante, tendrá como posible oponente en octavos de finales al estadounidense Brandon Nakashima, 29 del mundo.

Rafael Jodar, una de las promesas del tenis español, recibió un 'wild card' y debutará contra el búlgaro Grigor Dimitrov, quien sufrió lesiones y como consecuencia bajó al 42 del ránking.

A los 19 años, el madrileño Jodar trata de imponerse en el circuito con su revés a dos manos y tomará Acapulco como una prueba de rigor; de vencer a Dimitrov, enfrentará al mejor entre Ruud y el británico Cameron Norrie, 27 del mundo; y de llegar a cuartos, ahí se vería con Zverev, si el favorito cumple los pronósticos.

Acapulco ha sido ganado 13 veces por tenistas españoles: cuatro por Rafael Nadal, otras tantas por David Ferrer, dos por Carlos Moya y por Nicolás Almagro así como una por Francisco Clavet.