Bouzas Maneiro levanta la mano para liderar el tenis femenino de España

Ganadora de Wimbledon en 2017 y del Abierto de Francia un año antes, Muguruza alcanzó la final en el Abierto de Australia en 2020 y ganó el torneo de maestras de 2021; es la mejor tenista española de este siglo, seguida por Badosa, campeona del Masters 1.000 de Indian Wells de 2021, semifinalista en Australia el año pasado y del torneo de maestras de 2021.

"Ojalá pueda ser el relevo de esas grandes, aunque al final yo estoy haciendo mi propio camino; de momento debo mejorar el servicio y fortalecer mi mente", dijo a EFE la jugadora de 23 años que debutará este lunes en el WTA 500 de Mérida, México.

Originaria de Galicia, Jessica derrotó este año a la estadounidense Coco Gauff, cuarta de la clasificación mundial, y después tuvo una buena actuación al ganarle un set a la suiza Belinda Bencic, duodécima del ránking, quien la derrotó en Dubai.

"Tengo objetivos grandes, pero también trabajo para sumar muchos puntos en los torneos 250 y 500 de la WTA y tratar de subir en el ránking; ya he logrado buenas actuaciones en 'Grand Slam', aunque necesito conseguir una regularidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Bouzas Maneiro es la séptima favorita en Mérida, donde debutará este martes contra la británica Heather Watson, 281 de la clasificación de la WTA. La jugadora llegó a estar en el lugar 38 hace más de 10 años, pero ha bajado el nivel.

La española consideró que en la WTA las distancias entre las jugadoras son cortas y de ninguna manera debe esperar un partido fácil en su debut en el torneo mexicano.

"No subestimo a ninguna, viene de la 'qualy', donde el nivel es alto; le doy mucho valor a todas mis rivales y saldré a competir a muerte porque si me descuido, puede pasar de todo", agrega.

Si vence a Watson en octavos de final, Bouzas enfrentará a la vencedora entre la polaca Magdalena French, 57 del mundo, y la uzbeca María Timofeeva, en el lugar 155 del mundo.

"No soy de las jugadoras que estudia el draw; muchas se meten ahí, pero al final no se sabe quien puede ganar, una imagina la evolución del cuadro por un lado, y suceden otras cosas", explicó.

Hace dos años, la española dio un gran golpe en Wimbledon al derrotar en su debut a la checa Marketa Vondrousova, quien llegaba al torneo con la condición de campeona defensora. Al referirse a la proeza, la considera como uno de sus recuerdos más hermosos como profesional, aunque apenas lo celebró porque debía seguir adelante.

El año pasado, la española alcanzó la ronda de las 16 mejores en Wimbledon y los cuartos de final en el Masters 1.000 de Montreal, lo cual delata su crecimiento.

Bouzas Maneiro empezó a practicar tenis a los cinco años, y casi 20 después reconoce que el circuito de la WTA es duro, pero que hay margen para gozar el acto de jugar.

"Es diferente, cuando tienes 5 o 10 años disfrutas sin objetivos; ahora lo sigo disfrutando pero este es mi trabajo", concluyó.