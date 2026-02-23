El español Davidovich supera al alemán Altmaier y avanza a octavos en Acapulco

"Fue un partido raro, con un poco de viento y tensión, pero con la mentalidad correcta pude sacar el juego", afirmó Davidovich luego de su victoria.

Davidovich, finalista del año pasado y decimocuarto en la lista ATP, se sobrepuso a la falta de precisión con la que arrancó ante el número 53 del mundo.

Altmaier inició fuerte; rompió en el juego dos gracias a su agresividad para subir a la red, desde donde presionó a su rival, quien estuvo errático en las devoluciones desde el fondo de la cancha.

A pesar de un inicio vacilante, el malagueño se repuso y quebró en el juego tres y empató 2-2 con su servicio.

En el undécimo juego el español rompió la paridad con su segundo quiebre y cerró el set 7-5 con la fuerza de su servicio.

Davidovich sostuvo el ritmo en la segunda manga, rompió en el primer juego y con su saque se puso 2-0.

Altmaier se mantuvo en el partido con su servicio, pero en el noveno juego flaqueó y su rival lo aprovechó para otro quiebre con el que se impuso 6-3.

También este lunes el serbio Miomir Kecmanovic, 84 del mundo, derrotó 6-2 y 6-2 al australiano Tristan Schoolkate, 108 en el ránking.

Más tarde el australiano Álex de Miñaur, favorito número dos y sexto del mundo se medirá con el estadounidense Patrick Kypson, 103 en la lista de la ATP.

Rafael Jódar, la nueva joya del tenis español de 19 años, tendrá una dura prueba en su partido ante el británico Cameron Norrie, 26 del mundo y séptimo favorito.

El monaguesco Valentin Vacherot, número seis del Abierto y 27 del ránking, se medirá con el hongkonés Coleman Wong.

En otros partidos de hoy, el estadounidense Brandon Nakashima jugará ante el sueco Elias Ymer y el australiano Adam Walton chocará con el estadounidense Aleksandar Kovacevic.

El Abierto de Acapulco, que se juega en cancha dura, cuenta con una bolsa de premios de 2.469.450 dólares.