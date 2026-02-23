Pegula, a solo 35 puntos de Gauff; Badosa desciende 15 puestos

La española Paula Badosa descendió 15 puestos hasta el puesto 85 en la tabla después de retirarse por lesión en segunda ronda contra la ucraniana Elina Svitolina, que llegó a la final pero cayó contra Pegula y se mantiene novena en el ránking.

La bielorrusa Aryna Sabalenka (10.870), la polaca Iga Swiatek (7.588) y la kazaja Elena Rybakina (7.253) siguen dominando el podio, aunque las dos últimas han perdido puntos después de Dubái.

En los diez primeros puestos, el ascenso lo protagonizó la tenista italiana Jasmine Paolini, que sube un puesto hasta la séptima posición; mientras que la estadounidense Mirra Andreeva descendió hasta el octavo al no poder defender su título como vigente campeona tras perder contra la también estadounidense Amanda Anisimova en los cuartos de final de Dubái.

La canadiense Victoria Mboko cierra el top diez con 3.214 puntos, una de las grandes novedades de la tabla tras llegar a la final en el torneo de Doha, aunque cedió ante la checa Carolina Muchova, actual 13ª del ránking tras bajar esta semana dos puestos.

El gran ascenso de la semana lo protagoniza la filipina Alexandra Eala, una de las grandes sorpresas de Dubái tras colarse en los cuartos de final, aunque no tuvo opciones contra Gauff. De partir desde la posición 50, escala 16 puestos hasta la posición 31 con 1.432 puntos, la más alta de su carrera.

Para las españolas, Jessica Bouzas se mantiene en el puesto 48 a pesar de no lograr romper su racha de derrotas; y Cristina Bucsa se coloca en el puesto 63.

Por su parte, la colombiana Emiliana Arango cae tres puestos en la clasificación y se pone en la casilla 59 mientras que su compatriota Camila Osorio sube un puesto para colocarse número 61 del mundo.