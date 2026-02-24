Tenis
24 de febrero de 2026 - 13:10

Casper Ruud, campeón del Godó 2024, buscará el doblete en Barcelona

Imagen sin descripción

Barcelona, 24 feb (EFE).- El Barcelona Open Banc Sabadell–Trofeo Conde de Godó ha anunciado este martes la participación del noruego Casper Ruud, número 12 de la clasificación de la ATP y campeón del torneo en 2024.

Por EFE

Esta será la sexta participación de Ruud en el ATP 500 de la capital catalana, que se disputará en las pistas de tierra batida del RCT Barcelona-1899 del 11 al 19 de abril.

El tenista nórdico es un gran especialista sobre arcilla y 12 de sus 14 títulos han sido sobre esta superficie, además de haber disputado 5 de sus otras 12 finales en polvo de ladrillo.

La participación de Casper Ruud en el abierto barcelonés se suma a las ya confirmadas del español Carlos Alcaraz, primera raqueta mundial y ganador en 2022 y 2023, el australiano Alex de Minaur (sexto del ranking ATP) y el canadiense Felix Auger (8).