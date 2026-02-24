La colombiana Arango vence a la rusa Potapova y avanza a octavos en Mérida

Arango, 59 de la lista mundial, ganó con personalidad el desempate de la primera manga y barrió a su rival en la segunda para firmar su pase a la fase de las 16 mejores.

En el primer set, ambas jugadoras mostraron dificultades para mantener su servicio, se lo quebraron tres veces cada una; Potapova cometió 29 errores no forzados, pero Arango dejó ir oportunidades, lo cual provocó un 'tie break'.

Paciente, Arango fue mejor en el desempate, ganó siete puntos seguidos y se llevó la manga inicial.

Inspirada, la colombiana hizo un quiebre para tomar ventaja en el arranque del segundo parcial, pero no confirmó. Volvió a hacerlo en el tercer y quinto juegos para escaparse 5-1, después de lo cual sólo debió mantener su buen servicio.

Aunque sólo tuvo seis tiros ganadores, la cuarta parte de su oponente, la tenista antioqueña sacó provecho de 59 errores no forzados de su rival y fue mejor en los momentos cruciales.

En la segunda ronda, Arango tendrá un duro partido, contra la checa Maria Bouskova, cuarta favorita, 34 de la WTA.

"Venir a México siempre lo disfruto; hoy empecé nerviosa, pero después me sentí mejor", afirmó Arango, que el año pasado alcanzó la final del torneo.

Un rato antes, la británica Katie Boulter , 69 del ránking, derrotó por 6-4, 6-4 a la brasileña Beatriz Haddad Maia.

En los otros resultados de la primera jornada, la canadiense Marina Stakusic venció por 6-4, 6-3 a la ucraniana Dayana Yastremska y Victoria Jiménez Kasintseva, de Andorra, se impuso por 6-4, 1-6, 6-4 a Yulia Putintseva, de Kazakstan.

El torneo de Mérida, con categoría 500 de la WTA transcurre en cancha dura con una bolsa de premios de 1.206.446 dólares.