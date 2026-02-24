Las españolas Bouzas Maneiro y Cristina Bucsa avanzan a octavos de finales en Mérida

Bouzas Maneiro, 48 del ránking mundial, mostró una gran efectividad con sus primeros servicios y sacó su mejor tenis en los momentos claves para derrotar por 6-3, 6-1 a la británica Heather Watson.

Después de quiebres de uno y otro lado, la española hizo un rompimiento en el séptimo juego y volvió a hacerlo en el noveno para adjudicarse el primer set y mostrar su superioridad, ratificada en una segunda manga en la cual apenas tuvo oposición.

En la ronda de las 16 mejores, Bouzas Maneiro irá ante la mejor entre la polaca Magdalena Frech y la uzbeca María Timofeeva.

Igual de convincente fue Bucsa, 63 del ránking, quien se impuso por 6-3, 6-2 a la croata Donna Vekic.

Fue un partido cerrado en el que ambas metieron 12 tiros ganadores, Bucsa con 17 errores no forzados, cuatro menos que su rival.

"Ayer jugué dobles y eso me permitió hacer ajustes, me sentí muy bien"; dijo Bucsa, quien en la segunda ronda enfrentará a la canadiense Marina Stakusic.

Un rato antes la colombiana Camila Osorio se impuso por 6-4, 6-3 a la indonesia Janice Tjen, sexta favorita.

Camila se levantó de un 1-4 en contra, ganó cinco juegos seguidos y se llevó la primera manga, después de lo cual se adueñó del partido y lo confirmó en el segundo set.

En octavos, Osorio, 61 del ránking mundial, enfrentará a la británica Katie Boulter, situada en el lugar 69.

En otro partido de hoy la polaca Magda Linette le ganó por 7-6(3), 6-3 a la alemana Tatjana Maria El WTA 500 de Mérida transcurre en cancha dura con una bolsa de premios de 1.206.446 dólares.