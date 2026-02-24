Patrick Kypson sorprende y elimina a Álex de Miñaur, segundo favorito, en Acapulco

"Estoy orgulloso de poder ver realizado todo el trabajo que he hecho. Estoy contento con el nivel que logré mantener durante todo el partido", dijo Patrick al final del juego.

Kypson, 103 de la ATP, apabulló en el primer set al campeón del 2023 y 2024 con la efectividad en su servicio y la precisión en sus devoluciones de revés desde el fondo de la cancha que le permitieron romper en el segundo y cuarto juego para luego llevarse la manga 6-1 gracias a su servicio, con el que sumó tres aces.

De Miñaur mejoró en el segundo set con su servicio, pero el originario de Carolina del Norte no aflojó y mantuvo la paridad hasta el 6-6 que llevó al tie-break la segunda manga ante uno de los principales candidatos para coronarse en Acapulco.

El llamado 'Demonio de Tasmania' recuperó la memoria de su mejor tenis en el tie-break, que se llevó por 7-6(4).

Kypson evidenció cansancio en el último set, dejó de ser efectivo en su primer servicio y preciso en la devolución desde el fondo, a pesar de ello llevó la manga hasta el 3-3.

En el séptimo juego el australiano al fin rompió el saque de su rival, pero el estadounidense respondió con quiebre en el octavo; el set llegó al 6-6, lo que llevó a otro tie-break en el que Kypson consumó la sorpresa 7-6(4).

Fue la primera victoria para Kypson sobre un top 10 en su carrera.

En otro partido el estadounidense Brandon Nakashima eliminó al sueco Elias Ymer con parciales de 6-3 y 6-4.

En otros resultados, el español Alejandro Davidovich, cuarto favorito, avanzó a octavos de final con su triunfo 7-5 y 6-3 sobre el alemán Daniel Altmaier; y el serbio Miomir Kecmanovic no tuvo problemas para imponerse 6-2 y 6-2 al australiano Tristan Schoolkate.

Más tarde el monaguesco Valentin Vacherot, seis del Abierto y 27 del ránking, se medirá con el hongkonés Coleman Wong; y el australiano Adam Walton chocará con el estadounidense Aleksandar Kovacevic.

Cerrará la actividad del día el partido entre Rafael Jódar, de 19 años, una de las jóvenes promesas del tenis español, ante el británico Cameron Norrie, 26 en el ránking ATP y séptimo favorito.