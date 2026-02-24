Venus William cae en primera ronda contra Tomljanovic

Venus Williams, ganadora de siete 'grandes' en su carrera, disputó este torneo con una carta de invitación.

Fue el cuarto torneo de la jugadora estadounidense en 2026 y el primero desde su derrota en tres sets sufrida contra la serbia Olga Danilovic en el Abierto de Australia.

Venus, número 560 del ranking mundial y exnúmero uno del mundo, no gana un partido desde el torneo de Washington del pasado verano, cuando doblegó a Peyton Stearns.

Contra Tomljanovic, número 74 del ránking, Williams aguantó una hora y 35 minutos, tras desperdiciar dos roturas de ventaja en el primer parcial.

Tomljanovic será rival de la estadounidense Iva Jovic, número 18, en la segunda ronda.