El chino Wu Yibing elimina en Acapulco al noruego Casper Ruud, tercer favorito

En un intenso duelo en el que ambos tenistas se mostraron fuertes con su servicio, Ruud, finalista en el 2024, cautivó a la afición gracias a los nueve aces que consiguió en el primer set.

A pesar de esa exhibición, la consistencia de Yibing llevó al noruego hasta el tie-break, en el que se mostró muy agresivo en sus subidas a la red y venció 7-6(2)gracias a su poderosa derecha.

Ante la efectividad del servicio de Yibing, el nacido en Oslo mostró su frustración al final del tercer juego de la segunda manga; reclamó al juez porque dijo no estaba listo para uno de los saques de su rival.

La consistencia mostrada por ambos en su servicio acabó con rompimientos para Ruud en el quinto y para Wu en el sexto, aunque ambos recuperaron la seguridad de su saque hasta el 6-6 que forzó otro tie-break en el que Yibing volvió a dominar para imponerse 7-6 (1).

Wu, llegado del torneo de clasificación, se convirtió en el primer jugador chino en ganar un partido en el cuadro principal en los 33 años del Abierto Mexicano.

En otro partido, el japonés Sho Shimabukuro, 130 en el ránking, le ganó por 6-3 y 6-4 al el veterano de 37 años, Adrian Mannarino, francés número 51 del mundo.

También este martes, el estadounidense Frances Tiafoe, octavo sembrado despachó por 6-4 y 6-4 al portugués Nuno Borges, 48 en la lista mundial.

El italiano Mattia Bellucci superó por 7-6(5) y 6-3 al australiano Rinky Hijikata.

Más temprano el principal favorito, el alemán Alexander Zverev, demostró su jerarquía como el número cuatro de la ATP al derrotar con parciales de 6-2 y 6-4 al francés Corentin Moutet.

En uno de los momentos más esperados por la afición local, Rodrigo Pacheco, joya del tenis mexicano de 20 años, exigió el mejor tenis del italiano Flavio Cobolli, quinto favorito y 20 del mundo, quien terminó por imponerse 7-6(3) y 7-6(3) para clasificar a octavos.

En otros partidos, el francés Térence Atmane eliminó con parciales de 6-3 y 6-3 al búlgaro Grigor Dimitrov y el checo Dalibor Svrcina superó por 6-4 y 6-1 al australiano James Duckworth.

Este miércoles se desarrollarán los octavos de final de torneo que se juega en cancha dura y reparte una bolsa de premios de 2.469.450 dólares.