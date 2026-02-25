Tenis
La australiana Hon derrota a la mexicana Zarazúa y estropea racha de hispanas en Mérida

Mérida (México), 24 feb (EFE).- La australiana Priscila Hon se recuperó de molestias físicas para derrotar este martes por 6-2, 2-6, 6-4 a la mexicana Renata Zarazúa, un resultado que estropeó la buena racha de las jugadoras hispanas en el WTA 500 de Mérida, en México.

Por EFE

Después de ganar el primer set con quiebres en los juegos quinto y séptimo, Hon no pudo responder al tenis de la mexicana, quien subió la efectividad de su servicio en la segunda manga, cometió menos errores y se impuso por 6-2.

En el tercer segmento, Renata quebró en el cuarto juego, mas no confirmó; luego presionó a la australiana, pero Hon vino de atrás en casi todos los juegos con su saque y en el noveno quebró para enfilarse a la victoria.

Priscila, 136 de la lista mundial, enfrentará en octavos de final a la italiana Jasmine Paolini, primera favorita.

Este martes más temprano, la colombiana Camila Osorio firmó su pase a los octavos de final, etapa en la que ya estaba desde el lunes su compatriota Emiliana Arango y a la que entraron las españolas Jessica Bouzas Maneiro y Cristina Bucsa.

Osorio fue de menos a más para derrotar por 6-4, 6-3 a la indonesia Janice Tjen, sexta favorita; comenzó errática, pero ganó los últimos cinco juegos de la primera manga y fue superior en la segunda.

Bouzas Maneiro se impuso por 6-3, 6-2 a la británica Heather Watson, llegada del torneo de clasificación; en tanto Bucsa eliminó por 6-3, 6-3 a la croata Donna Vekic.

En otros duelos de este martes, la polaca Magda Linette derrotó por 7-6(3), 6-3 a la alemana Tatjana Maria, la turca Zeynep Sonmez venció por 6-2, 6-0 a la canadiense Cadence Brace, la china Shuai Zhang por 6-2, 6-1 a la estadounidense Varvara Lepchenko y la polaca Magdalena Frech, por 6-4, 7-6(6) a la uzbeca María Timofeeva.

Este miércoles Osorio enfrentará a la británica Katie Boulter, Arango a la checa Marie Bouzkova y Bucsa a la canadiense Marina Stakusic.

Bouzas Maneiro jugará el jueves ante la polaca Frech, en una jornada que estará marcada por el debut de las favoritas Jasmine Paolini y la estadounidense Emma Navarro, campeona defensora.

El WTA 500 de Mérida transcurre en cancha dura con una bolsa de premios de 1.206.446 dólares.