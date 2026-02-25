La australiana Hon derrota a la mexicana Zarazúa y estropea racha de hispanas en Mérida

Después de ganar el primer set con quiebres en los juegos quinto y séptimo, Hon no pudo responder al tenis de la mexicana, quien subió la efectividad de su servicio en la segunda manga, cometió menos errores y se impuso por 6-2.

En el tercer segmento, Renata quebró en el cuarto juego, mas no confirmó; luego presionó a la australiana, pero Hon vino de atrás en casi todos los juegos con su saque y en el noveno quebró para enfilarse a la victoria.

Priscila, 136 de la lista mundial, enfrentará en octavos de final a la italiana Jasmine Paolini, primera favorita.

Este martes más temprano, la colombiana Camila Osorio firmó su pase a los octavos de final, etapa en la que ya estaba desde el lunes su compatriota Emiliana Arango y a la que entraron las españolas Jessica Bouzas Maneiro y Cristina Bucsa.

Osorio fue de menos a más para derrotar por 6-4, 6-3 a la indonesia Janice Tjen, sexta favorita; comenzó errática, pero ganó los últimos cinco juegos de la primera manga y fue superior en la segunda.

Bouzas Maneiro se impuso por 6-3, 6-2 a la británica Heather Watson, llegada del torneo de clasificación; en tanto Bucsa eliminó por 6-3, 6-3 a la croata Donna Vekic.

En otros duelos de este martes, la polaca Magda Linette derrotó por 7-6(3), 6-3 a la alemana Tatjana Maria, la turca Zeynep Sonmez venció por 6-2, 6-0 a la canadiense Cadence Brace, la china Shuai Zhang por 6-2, 6-1 a la estadounidense Varvara Lepchenko y la polaca Magdalena Frech, por 6-4, 7-6(6) a la uzbeca María Timofeeva.

Este miércoles Osorio enfrentará a la británica Katie Boulter, Arango a la checa Marie Bouzkova y Bucsa a la canadiense Marina Stakusic.

Bouzas Maneiro jugará el jueves ante la polaca Frech, en una jornada que estará marcada por el debut de las favoritas Jasmine Paolini y la estadounidense Emma Navarro, campeona defensora.

El WTA 500 de Mérida transcurre en cancha dura con una bolsa de premios de 1.206.446 dólares.