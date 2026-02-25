Zverev impone su jerarquía, derrota a Moutet y avanza a octavos en Acapulco

"Moutet fue muy complicado por lo bien que se mueve en la cancha, pero pudimos contrarrestarlo. Tengo mejores posibilidades de ganar cuando funciona mi servicio y hoy funcionó", afirmó el alemán luego de su victoria.

Zverev fue dominante con su servicio y consiguió cinco 'aces' en el primer set.

Rompió en el tercer y quinto juego ante un Moutet al que le costó meter su primer saque, sumado a que cometió seis errores no forzados y a varias salidas de tono, con fallidas jugadas de fantasía que fueron recibidas con varios abucheos del público.

En la segunda manga 'Sascha' sostuvo su nivel ante un rival cada vez más desesperado por las devoluciones que una y otra vez se quedaron en la red.

El alemán rompió en el quinto, dominó desde el fondo de la cancha con su tiro de derecha y fue fuerte con su servicio para redondear su victoria con 6-4 en el set.

Más temprano el italiano Flavio Cobolli, quinto favorito y 20 del mundo, tuvo que emplearse a fondo para derrotar por 7-6(3) y 7-6(3) al local Rodrigo Pacheco, mexicano de 20 años, que ocupa la posición 218 en la lista de la ATP.

En otros partidos el checo Dalibor Svrcina, 123 de la ATP, superó por 6-4 y 6-1 al australiano James Duckworth, 83 del ránking; y el francés Térence Atmane, puesto 63, eliminó con parciales de 6-3 y 6-3 al búlgaro Grigor Dimitrov, 44 del orbe.

Más tarde el octavo favorito, el estadounidense Frances Tiafoe, y 28 en la lista ATP se eliminará con el portugués Nuno Borges, 48 mundial.

También jugarán el australiano Rinky Hijikata ante el italiano Mattia Bellucci, el bosnio Damir Dzumhur contra el francés Gaël Monfils, el veterano Adrian Mannarino, otro francés, jugará contra el japonés Sho Shimabukuro.

Cerrará la ronda de los 32 este lunes la entrada en acción del noruego Casper Ruud, tercer favorito y 12 del ránking, ante el chino Wu Yibing.