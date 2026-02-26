El serbio Kecmanovic vence al favorito Zverev y avanza a cuartos en Acapulco

Además de Zverev, ya están eliminados el australiano Álex de Miñaur, favorito dos, y el noruego Casper Ruud, tercer sembrado.

Kecmanovic tuvo un arranque consistente. Fue efectivo con su servicio, sumó cinco aces, y quebró en el cuarto y sexto juego gracias a las devoluciones de su precisa derecha que descontrolaron a 'Sascha', quien reaccionó con quiebre en el juego siete, respuesta insuficiente para evitar que el serbio se llevara la manga 6-3.

'Sascha' sufrió, pero controló su saque en el segundo set ante un Miomir que no aflojó y lo llevó hasta el 6-6 que obligó al tie-break en el que el alemán recuperó su mejor tenis y ganó la manga 7-6(3).

En el tercer set Zverev y Kecmanovic volvieron a llevar el juego al límite en otro tie-break en el que el serbio aprovechó el mayor desgaste del campeón en el 2021 para ganar 7-6(4).

En otro partido el francés Térence Atmane, 63 en la ATP, superó por 6-2, 4-6 y 6-1 al español Rafael Jódar, 114 en el ránking.

Jódar empezó errático con su servicio, lo que le costó que Atmane le rompiera en el segundo y octavo juego de la primera manga en la que venció 6-2.

En el segundo set el madrileño ajustó para conservar su saque y fue más agresivo, rompió en el noveno juego lo que le permitió con su servicio ganar el set 6-4 y empatar el partido.

Atmane recuperó la efectividad en su saque en la tercera manga; quebró en el juego dos y seis; ganó la manga 6-1 para avanzar a los cuartos de final.

También este miércoles El italiano Flavio Cobolli, quinto favorito, superó por 6-4 y 6-4 al checo Dalibor Svrcina, 123 del orbe.

Más tarde, la ronda de los octavos de final seguirá con el duelo entre el cuarto favorito, el español Alejandro Davidovich Fokina, decimocuarto en el ránking, y el italiano Mattia Bellucci.

Habrá doble partido entre estadounidenses. Aleksandar Kovacevic chocará con Frances Tiafoe y Patrick Kypson, verdugo del segundo favorito, el australiano Álex de Miñaur, se medirá a Brandon Nakashima.

En otros partidos el japonés Sho Shimabukuro jugará ante el chino Wu Yibing, que eliminó al noruego Casper Ruud, tercer preclasificado, y el francés Gaël Monfils se eliminará con el monaguesco Valentin Vacherot, sexto favorito.