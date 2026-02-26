El suizo Stan Wawrinka se suma al cartel del Abierto de Estoril

Wawrinka, que cumplirá 41 años en marzo, estará en las pistas de tierra batida portuguesas en la que es su última temporada como profesional, aunque sigue "jugando a un nivel muy alto", declaró este jueves el director del Abierto de Estoril, João Zilhão, en un comunicado difundido por el torneo.

"Es un tenista extraordinario, con un palmarés impresionante, y fue uno de los pocos que logró disputar la hegemonía de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic en los torneos de Grand Slam", afirmó Zilhão.

Wawrinka, conocido por su revés a una mano con la izquierda, cuenta en su palmarés con victorias en el Abierto de Australia en 2014, Roland Garros en 2015 y el Abierto de Estados Unidos en 2016.

También ganó la Copa Davis y, junto a su compatriota Roger Federer, la medalla de oro en dobles en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, entre otros trofeos.

Además del veterano tenista suizo, actualmente número 99 en la clasificación de la ATP, el cartel del Abierto de Estoril cuenta con el noruego Casper Ruud, número 12 y ganador de la cita en 2023.

El Abierto de Estoril vuelve este año a la categoría ATP 250, después de que su edición anterior se celebrara como Challenger 175, en la que se impuso el estadounidense Alex Michelsen.