La española Cristina Bucsa alcanza los cuartos de finales en el WTA 500 de Mérida

Bucsa, de 28 años, sobrevivió a un duro primer set, en el que ambas jugadoras se quebraron el servicio en par de oportunidades, lo cual provocó un 'tie break' para decidir a la ganadora. La española hizo tres mini quiebres seguidos y luego mantuvo su saque para imponerse por 7-1.

Con más confianza, salió delante 2-0 en la segunda maga. Stakusic, 142 del ránking, peleó, aunque no pudo remontar y fue superada.

La española, que ganó el 71 % de los puntos con su primer servicio, metió 27 tiros ganadores, 16 más que su oponente y cometió 25 errores no forzados, siete menos que la canadiense.

"Es una felicidad clasificarme a cuartos de finales; el primer set fue duro; en el segundo tomé confianza y eso me ayudó", dijo Bucsa, quien en la fase de las ocho mejores enfrentará a la ganadora mañana entre la estadounidense Ann Li, tercera favorita, y la turca Zeynep Sonmez.

Bucsa fue la sobreviviente hispana de la jornada, luego de que las colombianas Emiliana Arango y Camila perdieron sus duelos de octavos de final, al retirarse con malestares físicos.

Arango fue superada por la checa Maria Bouzkova, quien fue de menos a más y ganó por 2-6, 6-2, 2-0 (ret), en tanto Osorio perdió por 6-3 el primer set ante la británica Katie Boulter y ya no continuó.

En el otro duelo de hoy, Victoria Jiménez, de Andorra, se impuso por 5-7, 7-6(5), 7-5 a la polaca Magda Linette.

Este jueves, en el cierre de los octavos de final, la italiana Jasmine Paolini, primera favorita debutará contra la australiana Priscila Hon.

Además, la estadounidense Emma Navarro, campeona defensora, jugará contra la china Shuai Zhang.