La italiana Paolini vence a la australiana Hon y cumple como favorita en el WTA de Mérida

Séptima del ránking mundial, Paolini solo necesitó 28 minutos para barrer a Hon en el primer set, en el que quebró tres veces consecutivas ante una oponente sin capacidad de respuesta.

En la segunda manga, la finalista de Roland Garros y Wimbledon se fue delante 2-0, mas no pudo confirmar su primer quiebre y en el tercer juego cedió el saque. Sin embargo, de inmediato en el cuarto retomó la ventaja y se enfiló a la victoria.

Hon, jugadora 136 del ránking, se aprovechó de algunos errores no forzados de Jasmine y mantuvo su servicio hasta que en el octavo 'game', Paolini hizo el quiebre final.

Metió 13 tiros ganadores la italiana, por siete su rival, pero su punto a mejorar fueron 14 errores no forzados, uno más que Hon.

En cuartos de final, Paolini enfrentará a la británica Katie Boulter, 69 de la clasificación mundial.

Este jueves la polaca Magdalena Frech derrotó por 6-0, 6-3 a la española Jessica Bouzas Maneiro y se clasificó a la fase de las ocho mejores, en la que enfrentará a la checa Maria Bouzkova, en tanto la turca Zeynep Sonmez dio la sorpresa de la jornada al eliminar por 3-6, 7-6(7), 6-4 a la estadounidense Ann Li, tercera favorita.

Después de perder el primer set, Sonmez, campeona en Mérida en el 2024, se impuso en un duro 'tie break' en el segundo segmento. Salió animada en el tercero y con el quiebre en el segundo juego, tomó una ventaja que jamás perdió.

En la ronda de cuartos, la turca, 81 del mundo, enfrentará a la española Cristina Bucsa, con ránking 61, única hispana sobreviviente en el cuadro principal.

Este jueves en el cierre de los octavos de final la estadounidense Emma Navarro, campeona defensora, enfrentará a la china Shuai Zhang, llegada del torneo de clasificación.

Navarro, segunda favorita, tiene todo a favor, siempre y cuando saque su mejor tenis ante una rival, quien a los 37 años aparece en el 86 de la lista mundial.