Las colombianas Arango y Osorio, eliminadas en Mérida al mostrar malestares físicos

Arango fue superada por la checa Maria Bouzkova, quien fue de menos a más y ganó por 2-6, 6-2, 2-0 (ret), en tanto Osorio perdió por 6-3 el primer set ante la británica Katie Boulter y ya no continuó.

Lo de Emiliana en el arranque fue una muestra de tenis fino; presionó a la cuarta favorita y en el mismo primer juego le rompió el servicio. Además de mantener su saque invicto, la antioqueña mantuvo presionada a la checa, obligada a remontar en cada juego para mantenerse en el partido.

En el quinto juego Arango volvió a hacer un quiebre para escaparse 4-1 y a partir de ahí sólo necesito hacer su trabajo con el servicio para imponerse.

Animada, la colombiana volvió a quebrar en el arranque del segundo segmento, mas no pudo confirmar y fue Bouzkova quien descifró el saque de la sudamericana en el cuarto juego y volvió a hacerlo en el sexto.

Emiliana pidió un tiempo médico antes del tercer set; trató de mantenerse en el partido, pero no pudo.

En un duelo de puntos largos, la europea sacó ventajas. Hizo un quiebre en el primer 'game' del tercer set y confirmó, después de lo cual Arango se retiró.

Camila, raqueta 61 del mundo, salió a jugar con una venda neuromuscular en el hombro derecho. Se fue delante 2-0, sin embargo, a partir de ahí dio ventajas, cometió algunos errores no forzados y volvió a perder su servicio en los juegos quinto y noveno.

Disminuida, Osorio se retiró antes del arranque de la segunda manga.

En los cuartos de finales, Bouzkova enfrentará a la ganadora mañana entre la española Jessica Bouzas Maneiro y la polaca Magdalena Frech. Boulter irá en la fase de las ocho mejores ante la vencedora del duelo de mañana entre la italiana Jasmine Paolini, primera favorita y la australiana Priscilla Hon.

En el arranque de la jornada de hoy, Victoria Jiménez, de Andorra, se impuso por 5-7, 7-6(5), 7-5 a la polaca Magda Linette.

Este miércoles, la española Cristina Bucsa enfrentará a la canadiense Marina Stakusic.