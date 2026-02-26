Medvedev es el primer semifinalista del ATP 500 de Dubái

El ruso de 30 años, que ya sabe lo que es ganar este torneo después de salir campeón en 2023, ha sido el primero en meterse en las semifinales de Dubái, después de lograr una cómoda victoria en un partido en el que Brooksby perdió su servicio en hasta cinco ocasiones, mientras que el ruso consiguió defender el suyo para cerrar el partido en dos sets.

Su rival en semifinales se decidirá en el partido que enfrenta al canadiense Félix Auger-Aliassime, número 8 del mundo y cabeza de serie en el torneo, y al tenista checo número 24 de la ATP, Jiri Lehecka, que venció al español Pablo Carreño en los octavos de final.

Los otros dos enfrentamientos de cuartos de final cruzarán al ruso número 18 del mundo, Andrey Rublev, contra el francés número 31 del mundo, Arthur Rinderknech, mientras que el otro encuentro será disputado entre el checo número 13 del mundo, Jakub Mensik, y el neerlandés número 25 del ránking, Tallon Griekspoor.