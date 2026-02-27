Alcaraz, con 12 triunfos en el inicio de este año, amenaza los 16 de Sinner en 2024

Los 41 encuentros ganados del tirón por parte de Novak Djokovic en sus primeros 41 partidos de 2011 se plantean muy lejanos para el joven tenista murciano, quien a sus 22 años es el número 1 del mundo, pero el gran momento de forma en el que está y acreditó tanto en Melbourne como en la capital de Catar, permiten ser optimistas con respecto a que prologuen su excelente racha de resultados en un 2026 en el que aún no conoce la derrota.

El de El Palmar viajará a California, donde se celebrará del 4 al 15 de marzo el torneo que él ya ganó en 2023 y en 2024, yendo a por su tercer éxito del año, con lo que igualaría lo hecho hace unos meses cuando levantó consecutivamente los trofeos del Masters 1.000 de Roma, Roland Garros y el ATP 500 de Queen's.

En Wimbledon vio truncada esa racha al caer en la final ante Jannik Sinner (6-4, 4-6, 4-6 y 4-6) y se quedó en 24 partidos ganados uno detrás de otro, su mejor secuencia de resultados hasta la fecha.

El pupilo de Samuel López, quien ya dejó atrás sus ocho triunfos en el comienzo de 2023, llegaría a los 18 en caso de ser campeón nuevamente en Indian Wells y, de ese modo superaría la gran puesta en escena de su gran rival en el circuito, el italiano Jannik Sinner, en 2024, cuando el transalpino venció sus 16 primeros partidos.

Posteriormente, en 2025, el número 2 de la clasificación internacional logró 12 victorias y, en ambos casos, su trayectoria triunfal fue cortada por parte del propio Alcaraz, quien ganó al de San Cándido en las semifinales de Indian Wells hace dos temporadas ganándole con remontada por 1-6, 6-3 y 6-2 y en la final de otro Masters 1.000, el de Roma, torneo en el que Sinner regresaba tras cumplir tres meses de sanción y que se llevó el palmareño con un 7-6 (5) y 6-1.

Los mejores inicios de temporada en la historia de la ATP los comanda Djokovic, pues el serbio, aún en activo a sus 38 años y que es tercero en el ranking internacional, enlazó nada menos que 41 encuentros vencidos entre enero y junio de 2011 y eso le hizo ser campeón sucesivamente en Australia, Dubai, Indian Wells, Miami, Belgrado, Madrid y Roma.

El suizo Roger Federer puso fin a esa impresionante dinámica del balcánico derrotándole en las semifinales de Roland Garros con un 6-7 (5), 3-6, 6-3 y 6-7 (5). Nueve años después, en 2020, Djokovic fue capaz de arrancar con 26 triunfos en la que es el segundo mejor inicio de temporada de un jugador en la ATP.

El mallorquín Rafa Nadal alcanzó las 20 victorias en los dos primeros meses y medio de 2022 mientras que el estadounidense Pete Sampras, nuevamente Djokovic y Federer consiguieron una marca de 17 en 1997, en 2013 y en 2018, respectivamente.

Los 12 triunfos actuales de Carlos Alcaraz le permiten aspirar a progresar en esa particular comparativa de comienzos de año calientes en el circuito tenístico.