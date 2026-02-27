La china Shuai Zheng da la sorpresa en Mérida al derrotar a la campeona Emma Navarro

Zheng, quien accedió al cuadro principal desde el torneo de clasificación, fue de menos a más en los dos sets para eliminar a la campeona defensora, que cometió 22 errores no forzados, de ellos cinco dobles faltas.

Después de un inicio cómodo en el primer set, en el que se fue delante 4-1 tras un quiebre en el quinto juego, Navarro, vigésima raqueta del mundo, se mostró errática con su servicio, que perdió tres veces consecutivas ante una rival persistente desde el fondo de la cancha.

Sheng, situada en el lugar 87 de la clasificación de la WTA, volvió a verse debajo en la segunda manga, luego de que la norteamericana le rompiera el saque en el cuarto juego, pero mantuvo la paciencia, defendió bien y recuperó el quiebre para luego con su saque empatar 3-3.

Errática, fuera de distancia, Emma envió tres pelotas fuera en el séptimo juego y sufrió un segundo quiebre, con el cual Zheng se fue delante por 4-3.

La china mantuvo su servicio para acercarse a la otra orilla con un 5-3 a favor; Emma se acercó 5-4, pero en el décimo juego la asiática volvió a mostrar consistencia y aseguró la victoria.

En cuartos, Shuai Zheng enfrentará a Victoria Jiménez, de Andorra.

El WTA 500 de Mérida, Yucatán, se juega en cancha rápida con una bolsa de premios de 1.206.446 dólares.