La española Cristina Bucsa vence a la turca Sonmez y accede a la semifinal en Mérida

Clasificada en el lugar 63 del ránking mundial, Bucsa mantuvo su buen tenis y siguió sin perder un set en el torneo, luego de sacar provecho de los numerosos errores no forzados de su rival y de lograr sus mejores golpes en los momentos cruciales.

Bucsa dio una muestra de autoridad en el arranque del encuentro al quebrar el saque de Sonmez, jugadora 81 del tour. Fue un quiebre decisivo, la española llegó con ventaja de 3-1 al momento final del primer set en el que las dos estuvieron erráticas con el servicio y lo perdieron de manera consecutiva en los últimos cinco games.

Sonmez estuvo debajo 0-30 en el cuarto juego de la segunda manga, pero fue de menos a más para poner la pizarra 2-2. En el sexto sí perdió el servicio; sin embargo, cuando Bucsa tomó ventaja de 5-3, la turca mostró su mejor tenis, hizo un rompimiento en el noveno juego y se mantuvo en el partido.

La lucha en el décimo game fue cruenta y se decidió a favor de la española por par de errores no forzados de la turca que volvió a ceder el saque.

En la fase de las cuatro mejores, este sábado Bucsa enfrentará a la ganadora entre la italiana Jasmine Paolini, primera favorita y séptima del ránking, y la británica Katie Boulter, quienes cerrarán la cartelera de este viernes.

En el primer partido de este viernes, la polaca Magdalena Frech, 57 del mundo, sobrevivió a más de tres horas de partido para derrotar por 6-3, 4-6, 6-3 a la checa Marie Bouzkova, cuarta favorita.

El partido se decidió cuando, en el tercer set, Frech quebró el saque de su oponente para tomar ventaja de 3-2, que confirmó. Bouzkova luchó, pero presentó problemas físicos y volvió a perder el servicio en el noveno 'game' para quedar eliminada.

Frech enfrentará este sábado en la semifinal a la ganadora del choque de este viernes entre la china Shuai Zheng, quien eliminó a la estadounidense Emma Navarro, campeona del 2025, y la andorrana Victoria Jiménez.

El WTA 500 de Mérida transcurre en cancha dura con una bolsa de premios de 1.206.446 dólares.