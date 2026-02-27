Nakashima vence a Vacherot y enfrentará a Tiafoe en la semifinal en Acapulco

En la otra semifinal del certamen, que se juega en cancha dura, el italiano Flavio Cobolli, quinto sembrado, se medirá al serbio Miomir Kecmanovic.

Vacherot fue consistente en la primera manga con su potente saque, rompió en el tercer y quinto juego para triunfar 6-2 ante un Nakashima errático en su primer servicio.

En la segunda, el nacido en San Diego hace 24 años encontró ritmo, mejoró sus devoluciones desde el fondo de la cancha y quebró en el juego seis y ocho.

El monaguesco dejó de meter su primer saque y no sacó puntos con el segundo en un segundo set en el que se le notó disminuido físicamente; Nakashima lo aprovechó, alargó su buen momento; rompió en el juego dos y consumó su pase con su servicio.

En su partido, Frances Tiafoe, octavo favorito, obtuvo su boleto a la siguiente fase con su victoria por 6-3 y 6-4 sobre italiano Mattia Bellucci.

Tiafoe dominó el primer set 6-3 gracias a la fuerza de su servicio y a que obtuvo quiebres en el séptimo y noveno juego.

En el segundo segmento, Belluci reaccionó, rompió de manera espectacular en el juego tres y repitió en el nueve; pero el estadounidense fue preciso en sus profundas devoluciones para quebrar en el cuatro, seis y 10, con lo que resolvió el set por 6-4.

También este jueves, Miomir Kecmanovic, 84 del orbe, superó con parciales de 6-3 y 6-3 al francés Térence Atmane, 63 en la lista de la ATP.

Kecmanovic obtuvo el punto de la victoria gracias a un 'warning', segunda penalización del partido por tomarse tiempo de más, con el que el juez sancionó a Atmane.

En otro duelo, Flavio Cobolli, 20 en el ránking de la ATP, eliminó por 7-6(4) y 6-1 al chino Wu Yibing, 142 del mundo.

Las semifinales del Abierto de Acapulco, que tiene una bolsa de 2.469.450 dólares en premios, se disputarán este viernes.