Argentino Báez elimina al chileno Tabilo

Sebastián Báez, campeón del torneo en 2024, buscará su segunda corona y para ello enfrentará a su compatriota Luciano Darderi, que compite con bandera italiana y accedió a la instancia tras vencer al italiano Andrea Pellegrino.

En el otro cruce de semifinales, el argentino Francisco Cerúndolo chocará con el alemán Yannick Hanfmann, quien entró en el cuadro del Chile Open por el retiro del campeón serbio Laslo Djere, quien ha tenido problemas físicos y no continuó jugando luego de caer en Buenos Aires en primera ronda.

El argentino Báez doblegó a Tabilo en dos sets por 6-7 (7) y 6-1, luego de que tras un ajustado en el primer set lograra cerrarlo a su favor en un ‘tie break’ que dominó con cinco puntos de diferencia.

En la final de 2024, cuando se coronó en Santiago también lo hizo venciendo en tres sets por 3-6, 6-0 y 6-4 al finalista del ATP 500 de Río de Janeiro, Tabilo, que era el único sobreviviente de los chilenos luego de que Cristian Garín perdiera en octavos de final.

Los otros chilenos en competencia cayeron temprano, como Nicolás Jarry que perdió en el debut, el pasado lunes, ante el croata Dino Prizmic; Tomás Barrios, que sucumbió en duelo de locales ante Tabilo y Matías Soto frente al lituano Vilius Gaubas.

Soto, en principio, tenía establecido jugar ante el argentino Tomás Etcheverry, pero el campeón de Río se retiró antes del inicio del torneo al igual que Djere, quien en 2025 se impuso en la final ante Báez.

Sebastián Báez logró alcanzar su segunda semifinal en la gira sudamericana, luego de que en el Argentina Open cayera en esa instancia precisamente ante Darderi por 7-6 (2) y, 6-1, mientras que en el torneo brasileño sucumbió en su debut frente al portugués Jaime Faría.

Darderi superó por 3-6, 6-3 y 6-2 a Pellegrino para avanzar en Santiago y apuesta por alcanzar la final, tras haber perdido la definición del torneo en Buenos Aires ante su compatriota Francisco Cerúndolo por 6-4 y 6-2.

En Río de Janeiro tampoco pudo progresar al igual que Báez, al caer en primera ronda con el hermano de Cerúndolo, Juan Manuel, por parciales de 6-1, 3-6 y 6-4.

Fran Cerúndolo avanzó a semifinales luego de derrotar al estadounidense Emlio Nava, quien había sido el verdugo del italiano Matteo Berrettini en el debut en primera ronda. Cerúndolo consiguió una clara victoria al ganar por 6-1 y 6-1 para enfrentar en la próxima etapa al tenista alemán Yannick Hanfmann, quien ganó por 3-6, 6-2 y 6-2 ante el lituano Gaubas.

El argentino conquistó el Argentina Open, pero luego en el ATP de Río se retiró por una lesión en octavos de final en medio del cruce con su compatriota Thiago Tirante cuando perdía por 2-6 y 1-3. Su retiro en Brasil fue polémico, pues Cerúndolo se quejó de la organización del torneo a quienes acusó por no darle mayor descanso entre partidos, sugiriendo que con ello favorecían al tenista local Joao Fonseca.

Su rival en semifinales, Hanfmann, fue eliminado en primeras instancias del Argentina Open y en Río perdió en octavos de final frente a su hermano Juan Manuel Cerúndolo en un partido muy disputado que terminó 6-4, 6-7 (1) y 6-4. EFE