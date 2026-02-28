Cobolli-Tiafoe, final del torneo ATP de Acapulco

Este será el tercer enfrentamiento entre Flavio Cobolli y Frances Tiafoe. El estadounidense ganó los dos anteriores.

Este sábado, el italiano jugará su cuarta final en el circuito de la ATP. De las pasadas tres ganó dos, ambas en 2025, en los Abiertos de Bucarest (250) y Hamburgo (500), que se juegan en tierra batida.

Por su lado, Tiafoe disputará su undécima final y buscará su cuarto título para sumarlo a los que ganó en Delray Beach 2018 (250, superficie dura), Houston 2023 (250, arcilla) y Stuttgart 2023 (250, hierba).

En la primera semifinal, Cobolli, 20 del ranking y quinto cabeza de serie, pudo contener la rebelión de un exigente Kecmanovic, 84 del mundo, y se impuso en tres sets: 7-6 (7/5), 3-6 y 6-4 en dos horas con 26 minutos.

“He jugado un partido perfecto ante un Miomir que es muy fuerte en superficie dura, tengo mucho respeto por él. En algún momento me faltó un poco de energía, pero estoy muy contento por la reacción que tuve y pude ganar con el corazón”, dijo Cobolli, quien estuvo 2-0 abajo en el tercer set.

En esta semifinal, Cobolli, de 23 años y nacido en Florencia, conectó 13 aces y logró cuatro rompimientos en ocho oportunidades. De igual manera, salvó cuatro de ocho puntos de quiebre en contra.

En la segunda semifinal Frances Tiafoe (28), octavo preclasificado, se impuso a Brandon Nakashima (29) en tres sets: 3-6, 7-6 (8/6) y 6-4, en dos horas con 51 minutos.

“Fue un partido muy físico, no me sentí en mi mejor forma, pero salí adelante con el apoyo de la gente” , dijo el jugador de 28 años, originario de Maryland.

Tiafoe es el cuarto tenista estadounidense en llegar a la final en el torneo de Acapulco después de Sam Querrey, que la ganó, y de Taylor Fritz y Tommy Paul, que fueron subcampeones.

A lo largo del enfrentamiento, Tiafoe salvó seis de 10 puntos de quiebre en contra y convirtió cuatro en 11 oportunidades.

El Abierto Mexicano de tenis es un torneo categoría ATP 500, se juega en las pistas de superficie dura de la Arena GNP y reparte una bolsa de 2,4 millones de dólares. AFP