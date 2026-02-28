Tenis
28 de febrero de 2026 - 21:50

Las estadounidenses Stearns y Townsend acceden a la final del WTA 250 de Austin

Imagen sin descripción

Miami (EE.UU.), 28 feb (EFE).- Las estadounidenses Peyton Stearns y Taylor Townsend accedieron este sábado a la final individual del WTA 250 de Austin (Estados Unidos) tras vencer en sus respectivas semifinales, y ambas aspiran a levantar el primer trofeo de su carrera profesional.

Por EFE

Stearns, número 62 del mundo y cuarta cabeza de serie, fue la primera en sellar su pase a la final tras vencer por 6-3, 3-6 y 6-2 a la australiana Kimberly Birrell (n.80) en dos horas de partido.

Townsend, situada en el puesto 119 del ranking, se deshizo de su compatriota Ashlyn Krueger (n.103) en la otra semifinal por 7-6(6) y 6-3, pese a que comenzó perdiendo los cuatro primeros juegos del partido.

Quien gane la final estrenará su palmarés, pues ninguna de las finalistas ha ganado todavía un título WTA.

El partido está programada para el domingo al mediodía hora local (18:00 GMT).