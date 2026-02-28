Tenis
Paolini gana y se medirá en la semifinal en Mérida con la española Bucsa

Mérida (México), 27 feb (EFE).- La italiana Jasmine Paolini, primera favorita, se recuperó de un primer set aciago para derrotar por 0-6, 6-3, 6-3 a la británica Katien Boulter y clasificarse a la semifinal del WTA 500 de Mérida, en la que se enfrentará con la española Cristina Bucsa.

Por EFE

Paolini, séptima raqueta del tour, fue superada en un primer segmento en el que su servicio fue vulnerado una y otra vez, pero después la finalista de Wimbledon y de Roland Garros recuperó su nivel y eliminó a Boulter, con ránking 69.

Después de ser barrida, Paolini se impuso con sufrimiento en la segunda manga; quebró en el cuarto juego, más no confirmó; lo hizo en el sexto y otra vez fue alcanzada por Boulter, pero en el octavo rompió el saque de su rival y se impuso con el suyo para firmar un 6-3.

Jasmine salió más animada, su servicio mejoró, minimizó los errores no forzados y con quiebres decisivos en los juegos séptimo y noveno aseguró la victoria y el pase a la fase de las cuatro mejores en la que este sábado enfrentará a Bucsa, quien venció por 6-3, 6-4 a la turca Zeynep Sonmez y continuó sin perder un set.

En otro duelo de este viernes, la china Shuai Zheng, llegada del torneo de clasificación, sólo necesitó 53 minutos para derrotar por 6-1, 6-3 a la andorrana Victoria Jiménez.

Después de eliminar a la estadounidense Emma Navarro, campeona defensora, Zheng fue superior, se impuso con su servicio y eliminó con facilidad a una rival con un rival inferior al de sus dos anteriores partidos.

En semifinales, Zheng jugará con la polaca Magdalena Frech, 57 del mundo, quien sobrevivió a más de tres horas de partido para derrotar por 6-3, 4-6, 6-3 a la checa Marie Bouzkova, cuarta favorita.

El WTA 500 de Mérida transcurre en cancha dura con una bolsa de premios de 1.206.446 dólares.