Paolini gana y se medirá en la semifinal en Mérida con la española Bucsa

Paolini, séptima raqueta del tour, fue superada en un primer segmento en el que su servicio fue vulnerado una y otra vez, pero después la finalista de Wimbledon y de Roland Garros recuperó su nivel y eliminó a Boulter, con ránking 69.

Después de ser barrida, Paolini se impuso con sufrimiento en la segunda manga; quebró en el cuarto juego, más no confirmó; lo hizo en el sexto y otra vez fue alcanzada por Boulter, pero en el octavo rompió el saque de su rival y se impuso con el suyo para firmar un 6-3.

Jasmine salió más animada, su servicio mejoró, minimizó los errores no forzados y con quiebres decisivos en los juegos séptimo y noveno aseguró la victoria y el pase a la fase de las cuatro mejores en la que este sábado enfrentará a Bucsa, quien venció por 6-3, 6-4 a la turca Zeynep Sonmez y continuó sin perder un set.

En otro duelo de este viernes, la china Shuai Zheng, llegada del torneo de clasificación, sólo necesitó 53 minutos para derrotar por 6-1, 6-3 a la andorrana Victoria Jiménez.

Después de eliminar a la estadounidense Emma Navarro, campeona defensora, Zheng fue superior, se impuso con su servicio y eliminó con facilidad a una rival con un rival inferior al de sus dos anteriores partidos.

En semifinales, Zheng jugará con la polaca Magdalena Frech, 57 del mundo, quien sobrevivió a más de tres horas de partido para derrotar por 6-3, 4-6, 6-3 a la checa Marie Bouzkova, cuarta favorita.

El WTA 500 de Mérida transcurre en cancha dura con una bolsa de premios de 1.206.446 dólares.