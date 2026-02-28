Paolini, semifinalista en Mérida de remontada

Jasmine Paolini, primera cabeza de serie, logró el triunfo ante Boulter, #69 del mundo, en una hora con 53 minutos.

“El primer set fue muy duro, tuve que jugar un poco más profundo para golpear la bola con mas fuerza porque si jugaba lento y en corto me iba rematar todas las pelotas. Tuve que subir el nivel y lo logré, pero fue difícil”, dijo Paolini después de la victoria.

Los cuartos de final se pusieron en marcha con un largo partido de dos horas con 58 minutos de duración en el que la polaca Magdalena Frech (57) eliminó a la checa Marie Bouzkova (34), cuarta preclasificada, en tres mangas: 6-3, 4-6 y 6-3.

Posteriormente, la española Cristina Bucsa se impuso a la turca Zeynep Sonmez en sets corridos: 6-3 y 6-4. Bucsa (63) consiguió la victoria sobre Sonmez (81), campeona en Mérida en 2024, en una hora con 37 minutos.

En su turno, la china Shuai Zhang, quien a sus 37 años proviene de las rondas clasificatorias, dio cuenta de la andorrana Victoria Jiménez con pizarra de 6-1 y 6-3.

Zhang (86) se impuso a Jiménez (122) tras una hora con 32 minutos de juego.

Este sábado se disputarán las semifinales bajo los siguientes emparejamientos: Jasmine Paolini contra Cristina Bucsa y Magdalena Frech ante Shuai Zhang.

El torneo WTA 500 de Mérida se juega en las pistas de superficie dura del Yucatán Country Club y reparte una bolsa de 1,2 millones de dólares. AFP