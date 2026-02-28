Tiafoe supera a Nakashima y se medirá a Cobolli en la final de Acapulco

Tiafoe se mostró descontrolado en su servicio en el inicio del primer set, Nakashima lo capitalizó y le rompió en el segundo juego, pero Frances reaccionó con quiebre en el tercero, aunque mantuvo la inconsistencia en su servicio que volvió a perder en el sexto, lo que aprovechó Brandon para ganar la manga 6-3.

El vigésimo octavo del orbe se mantuvo inconsistente en el segundo set. Le costó meter su primer servicio y controlar el largo de sus devoluciones, lo que lo llevó tener largos intercambios antes de ganar su saque y caer en desconcentraciones que le costaron un par de advertencias por superar el tiempo para sacar.

Al contrario, Nakashima fue determinante en su servicio, sin permitir respuesta del rival en los juegos primero, sexto y décimo. Se mantuvo agresivo desde el fondo de la cancha y quebró en el undécimo.

Con una dosis de suerte, Tiafoe rompió en el duodécimo y forzó el tie-break, en el que de con el empujón anímico se impuso 7-6(6).

Frances alargó su buen momento en el arranque del tercer ser con quiebre en un largo juego uno y por primera vez se vio dominante en su servicio. Rompió en el séptimo gracias a un error no forzado, Nakashima quebró en el ocho, pero su rival resolvió con su saque el pase a la final.

En su partido, Flavio Cobolli, quinto favorito, eliminó por 7-6(5), 3-6 y 6-4 al serbio Miomir Kecmanovic.

Cobolli sufrió para controlar su saque en el arranque del primer set; Kecmanovic le quebró en el tercer juego pero el italiano se repuso con rompimiento en el cuarto juego.

A partir de ahí, ambos fueron consistentes con su servicio; llevaron la manga al tie-break, en el que Flavio triunfó gracias a un error no forzado de su rival.

En el segundo set, Miomi recuperó la efectividad de su servicio y la precisión en sus devoluciones de derecha con las que quebró en el octavo juego y ganó 6-3.

Para el tercer set, el florentino recuperó su mejor tenis para lograr avanzar a la final gracias a los quiebres en el sexto, octavo y décimo juegos.

La final del Abierto de Acapulco, que reparte una bolsa de 2.469.450 de dólares en premios, se disputará este sábado.