El italiano Flavio Cobolli derrota a Frances Tiafoe y gana el título en Acapulco

En una noche en la que hizo todo bien, Cobolli detuvo la oposición de un Tiafoe incisivo; ganó el primer set en 'tie break' y ratificó su superioridad en el segundo para sumar su tercer título como profesional.

En el primer set la lucha fue pareja, los dos en gran nivel, tras minimizar sus errores no forzados.

Cobolli tuvo un punto para set en el décimo juego, pero Tiafoe aguantó y fue necesario decidir en un tie break, en el que ambos comenzaron con buen trabajo en su servicio.

En el 4-4, el italiano se fue delante con un elegante manotazo paralelo cuando estaba movido. La pelota pegó en la raya, en la jugada decisiva del set porque después Flavio fue preciso con su servicio.

La segunda manga comenzó con lucha; ambos presionaron en sus turnos de saque y así llegaron al 2-2, marcador en el que Cobolli descifró el servicio del norteamericano, se lo quebró y, al confirmar el rompimiento, tomó ventaja de 4-2 para ponerse cerca del título.

En el séptimo juego el 'big Foe' se escapó de dos puntos de quiebre en contra, mantuvo el servicio y continuó en la lucha ante un Cobolli explosivo. En el octavo, Frances resurgió con un quiebre, pero no confirmó y por ahí se le escapó la victoria.

Considerado una de las promesas del tenis mundial, además de convertirse en el primer campeón de su país en Acapulco, el italiano subió esta noche al decimoquinto lugar del ránking, su mejor colocación, en tanto Tiafoe ascendió al vigésimo segundo escaño de la lista de la ATP.

Después de animar a Tiafoe, al pronosticar que volverá a jugar finales esta temporada, Cobolli agradeció en idioma español a los mexicanos y celebró el entusiasmo de un torneo que, según sus palabras, se juega también fuera de la pista, por el calor de la gente.

"Intentaré regresar el año que viene, es especial jugar en Acapulco", señaló.

El Abierto se jugó en cancha dura con una bolsa de premios de 2.469.450 dólares.