La española Bucsa derrota a la favorita Paolini y accede a la final en Mérida

Bucsa, de 28 años, aprovechó los numerosos errores de la séptima del ránking mundial y este domingo disputará el título contra la polaca Magdalena Frech.

En el primer set, Paolini cometió 21 errores no forzados, tiró pelotas contra la red de manera reiterada y se vio fuera de distancia al rematar más allá de la línea, sobre tofo en sus turnos de servicio.

Bucsa hizo quiebres en los juegos quinto y séptimo, sin embargo la italiana mejoró y con gran espíritu de lucha remontó con dos rompimientos para empatar 5-5.

Gritó Paolini y dio la impresión que había retomado el control de su tenis, pero en el undécimo 'game' tiró la pelota fuera en un error grosero cuando la española estaba movida y sufrió el quiebre definitivo, después del cual Bucsa mantuvo el servicio para ganar por 7-5.

Lo sucedido en el inicio de la segunda manga fue sorpresivo. Paolini mantuvo su tendencia a fallar y Bucsa fue cada vez más certera con su servicio. Hizo dos quiebres la española y se fue delante por 4-0.

Paolini tomó un segundo aire; volvió a ser la portentosa jugadora con dos finales de Grand Slam y ganó tres 'games' seguidos para acercarse 4-3; sin embargo, Bucsa metió presión al mantener el servicio sin perder un punto en el octavo juego para ponerse cerca del título.

La italiana se acercó 5-4 con su servicio y apostó a un quiebre milagroso para seguir viva en el torneo; no lo logró porque Bucsa defendió bien para firmar la victoria.

"Hoy es el cumpleaños de mi padre, el triunfo es un buen regalo. Me enfoqué en mi juego y, aunque ganarle a una jugadora de las 10 mejores del mundo aumenta mi confianza, el tenis es día por día", dijo Bucsa.

Un rato antes, Frech, jugadora 57 del ranking, luchó durante 2 horas 37 minutos para derrotar por 6-2, 6-7(6), 6-3 a la persistente china Shuai Zheng, llegada del torneo de clasificación, para alcanzar la final.

La polaca ganó con comodidad el primer set, pero en el segundo sufrió ante la china de 37 años, jugadora 86 del mundo, quien provocó un 'tie break' y lo ganó.

En la tercera manga, las dos rivales estuvieron erráticas con el servicio; Frech quebró en los juegos siete y nueve y firmó la victoria.

El WTA 500 de Mérida se juega en cancha dura con una bolsa de premios de un millón 206.446 dólares.