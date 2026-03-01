La estadounidense Peyton Stearns conquista el WTA 250 de Austin

Stearns, cuarta cabeza de serie, venció por 7-6(8) y 7-5 en 2 horas y 22 minutos de encuentro. La presión sobre los segundos saques de Townsend -con un 62 % de puntos ganados para la campeona-, fue clave en el triunfo.

Stearns fue a remolque todo el primer set, después de perder el primer juego del partido, y su rival llegó a disponer de dos bolas de set al resto, pero la número 62 del ranking igualó en el 5-5 y luego se llevó un desempate muy igualado.

En el segundo set, ambas jugadoras se rompieron mutuamente cuatro juegos seguidos, pero fue Stearns quien acabó aprovechando la última rotura.

Townsend tendrá una nueva oportunidad en la final de dobles femenino del torneo, junto a la australiana Storm Hunter, y que le enfrentará a la pareja de la taiwanesa Liang En-shuo y la hongkonesa Eudice Chong.