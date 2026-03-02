Alcaraz debutará en segunda ronda de Indian Wells contra Dimitrov o Atmane

Atmane, 52 del mundo, derrotó la semana pasada a Dimitrov (número 42) en los dieciseisavos de final del torneo ATP 500 de Acapulco (México).

El torneo de Indian Wells arrancará este miércoles y terminará el 15 de marzo, aunque ya están en marcha las rondas clasificatorias.

Alcaraz quedó emparejado en el mismo lado del cuadro que el serbio Novak Djokovic (3 del mundo), con el que se enfrentaría en unas hipotéticas semifinales. En su camino hacia los cuartos de final, el rival más duro es el australiano Alex de Miñaur (número 6).

En el otro lado del cuadro, Jannik Sinner (número 2 del ránking) debutará con el australiano James Duckworth (n.83) o un rival proveniente de la fase clasificatoria previa.

El italiano podría enfrentarse en la ronda de cuartos de final con el estadounidense Ben Shelton (número 8) y en semifinales con el alemán Alexander Zverev (n.4) o su compatriota Lorenzo Musetti (n.5).

El español Alejandro Davidovich, también con un 'bye', debutará en segunda ronda contra el ganador del duelo entre el estadounidense Zachary Svajda y el croata Marin Cilic.

También arrancarán en segunda ronda los argentinos Tomás Martín Etcheverry y Francisco Cerúndolo. Cerúndolo lo hará contra el francés Valentin Royer o un rival aún por definir, mientras que Etcheverry contra el griego Stefanos Tsitsipas o el canadiense Denis Shapovalov.

El español Rafael Jódar, invitado por el torneo, jugará en primera ronda con el chileno Alejandro Tabilo; Roberto Bautista frente al húngaro Fabian Marozsan; y el brasileño Joao Fonseca contra el belga Raphael Collignon.

En el cuadro femenino del WTA 1.000, la española Jessica Bouzas se enfrentará en primera ronda con la brasileña Beatriz Haddad Maia y la también española Cristina Bucsa espera rival proveniente de rondas clasificatorias.

La argentina Solana Sierra se medirá a la estadounidense Peyton Stearns y la colombiana Emiliana Arango con la también estadounidense Hailey Baptiste.

La número 1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, debutará en segunda ronda con Alycia Parks o una rival aún por definir, mientras que, por el otro lado del cuadro, la polaca Iga Swiatek (número 2), se jugará con la alemana Francesca Jones o una tenista de rondas clasificatorias.

También estará en la primera ronda Venus Williams, con una 'wild card' del torneo en ocasión de la edición número 30 desde su debut en Indian Wells en 1997, cuando tenía 16 años. Williams aún no conoce a su rival, que saldrá de las clasificatorias.