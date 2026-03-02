Apple TV estrenará en julio una película sobre el pickleball, el deporte de moda en EE.UU.

Miami (EE.UU.), 2 mar (EFE).- Apple TV estrenará el próximo 24 de julio la película 'Dink', una comedia que sigue la cruzada de un viejo prodigio del tenis contra el pickleball, el deporte de moda en Estados Unidos, y que cuenta con la participación del exnúmero 1 del mundo de la ATP, el estadounidense Andy Roddick.