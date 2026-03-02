Bucsa se posiciona 31 en individuales y 17 en dobles; ránking sin cambios hasta el top 20

En el top 20 no hubo cambios ya que no jugaron la semana pasada. Solo destaca el descenso de cinco puestos de la estadounidense Emma Navarro, que no defendió su título en Mérida del año pasado y que permitió a la rusa Diana Shnaider posicionarse entre las 20 mejores.

El 'top 3' del ránking sigue dominado por la bielorrusa Aryna Sabalenka, primera y muy por delante de sus rivales con 10.675 puntos, seguida por la polaca Iga Swiatek y la kazaja Elena Rybakina.

El gran salto en la tabla fue para Bucsa, de 28 años, que venció el sábado a la italiana Jasmine Paolini, número 7 del mundo, favorita para llevarse el título, mientras que en la final se impuso a la polaca Magdalena French, número 57, para conquistar el primer título individual de su carrera.

Así, Bucsa se consolida como la primera española del ránking, seguida por la gallega Jessica Bouzas, que descendió dos puestos, y se sitúa en la posición 50. Paula Badosa, por su parte, se encuentra en el 106.

En cuanto a Latinoamérica, la colombiana Camila Osorio se mantiene en el top 61, la mexicana Renata Zarazua en el 89 y la colombiana Emiliana Arango descendió 49 puestos y sale del 'top 100' para colocarse en la posición 108 tras retirarse en el WTA de Mérida.