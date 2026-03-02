El español Alejandro Davidovich cae cinco puestos en el ránking de la ATP

Por otro lado, el español Jaume Munar ocupa el puesto 32 después de que el canadiense Denis Shapovalov perdiese en el torneo de Dubái ante Pablo Carreño y, por ello, retrocede tres puestos en favor del tenista español.

El gran beneficiado de esta actualización de la clasificación ha sido el italiano Flavio Cobolli, que se mete en el top 15 de la ATP tras coronarse como el rey de Acapulco tras vencer al estadounidense Frances Tiafoe en la final del Abierto de México.

El top 20 lo cierra el argentino Francisco Cerúndolo, que ha perdido un puesto tras caer en las semifinales del Abierto de Chile, mientras que su compatriota Tomás Etcheverry sube dos puestos para colocarse como el número 31 del mundo tras este mismo torneo.

No ha habido cambios significantes entre los 10 mejores del mundo, de manera que el español Carlos Alcaraz sigue a la cabeza, seguido del italiano Jannik Sinner y del serbio Novak Djokovic, mientras que el estadounidense Ben Shelton sube al octavo puesto y hace retroceder una posición al canadiense Félix Auger-Alliasime, que cayó en Dubái ante el ruso Daniil Medvedev.